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Набиуллина порекомендовала держать сбережения в рублях - РИА Новости, 22.03.2024
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15:41 22.03.2024 (обновлено: 16:05 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sberezheniya-1934962737.html
Набиуллина порекомендовала держать сбережения в рублях
Набиуллина порекомендовала держать сбережения в рублях - РИА Новости, 22.03.2024
Набиуллина порекомендовала держать сбережения в рублях
Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:41
2024-03-22T16:05
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на валютный курс."Какой-то элемент теоретически может пойти на валютный рынок, но, на наш взгляд, сейчас ставки по рублям гораздо привлекательнее. То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.По ее словам, выраженного влияния обмена заблокированными активами на валютный курс не будет. Однако если такой обмен произойдет, то россияне смогут воспользоваться средствами в рублях с раннее заблокированных счетов.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.В марте Минфин РФ сообщил, что считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", тоже попали под механизм обмена замороженными активами. Ранее министерство анонсировало запуск механизма обмена замороженных активов российских инвесторов. Прием заявок физических лиц начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.Банк России со своей стороны сообщил, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены лишь те бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина порекомендовала держать сбережения в рублях

Набиуллина: сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на валютный курс.
"Какой-то элемент теоретически может пойти на валютный рынок, но, на наш взгляд, сейчас ставки по рублям гораздо привлекательнее. То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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По ее словам, выраженного влияния обмена заблокированными активами на валютный курс не будет. Однако если такой обмен произойдет, то россияне смогут воспользоваться средствами в рублях с раннее заблокированных счетов.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
В марте Минфин РФ сообщил, что считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", тоже попали под механизм обмена замороженными активами. Ранее министерство анонсировало запуск механизма обмена замороженных активов российских инвесторов. Прием заявок физических лиц начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.
Банк России со своей стороны сообщил, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены лишь те бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.
Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
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