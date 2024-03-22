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В ЕС выступили против привилегий для Украины на аграрном рынке

В ЕС выступили против привилегий для Украины на аграрном рынке - РИА Новости, 22.03.2024

В ЕС выступили против привилегий для Украины на аграрном рынке

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что некоторые главы европейских государств призывают вернуться к справедливым отношениям с Украиной в области... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:18

2024-03-22T20:18

2024-03-22T20:18

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БРАТИСЛАВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что некоторые главы европейских государств призывают вернуться к справедливым отношениям с Украиной в области ввоза аграрной продукции, поскольку полученные Киевом привилегии могут навредить работе сельскохозяйственного рынка в рамках Европейского союза. "Резонировала тема экспорта с Украины. Словакия приняла одностороннее решение, мы заблокировали экспорт четырнадцати продуктов с Украины, что словацкие аграрии встретили с большим пониманием. Мы будем в этом направлении продолжать. Факт в том, что некоторые премьеры, президенты, я не могу конкретизировать кто это был, но они настаивали на том, чтобы мы вернулись к нормальным, справедливым отношениям с Украиной, потому что огромные привилегии, которые получила Украина, могут привести к грубому нарушению правил работы совместного сельскохозяйственного рынка в рамках Европейского союза", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу. Он отметил, что ввоз украинских сельскохозяйственных товаров в Европу вызывает большие трудности у европейских аграриев, прежде всего, в государствах, которые граничат с Украиной. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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словакия, роберт фицо, евросоюз, киев, в мире