https://ria.ru/20240322/rosgvardiya-1935088540.html

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта - РИА Новости, 22.03.2024

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:59

2024-03-22T22:59

2024-03-22T23:02

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в Telegram-канале службы."Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холл". Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус сити холл, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)