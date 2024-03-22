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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:59 22.03.2024 (обновлено: 23:02 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/rosgvardiya-1935088540.html
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта - РИА Новости, 22.03.2024
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:59
2024-03-22T23:02
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в Telegram-канале службы."Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холл". Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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крокус сити холл, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в Telegram-канале службы.
«
"Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холл". Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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