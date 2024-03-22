https://ria.ru/20240322/rosgvardiya-1935088540.html
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта - РИА Новости, 22.03.2024
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:59
2024-03-22T22:59
2024-03-22T23:02
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в Telegram-канале службы."Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холл". Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле", ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщается в Telegram-канале службы.
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"Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холл". Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.