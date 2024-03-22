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В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке - РИА Новости, 22.03.2024
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке
Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:56
2024-03-22T14:56
2024-03-22T15:21
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области. "Состояние пострадавших стабильно тяжелое, девочка находится в реанимации", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ребенку девять месяцев. В УМВД по Костромской области сообщили РИА Новости, что водитель задержан согласно статье 91 УПК РФ. ДТП произошло накануне в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
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происшествия, россия, кострома
Происшествия, Россия, Кострома
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке
Пострадавшая в ДТП на тротуаре в Костроме ребенок находится в реанимации