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В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке - РИА Новости, 22.03.2024
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14:56 22.03.2024 (обновлено: 15:21 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/rebenok-1934945945.html
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке - РИА Новости, 22.03.2024
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке
Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:56
2024-03-22T15:21
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области. "Состояние пострадавших стабильно тяжелое, девочка находится в реанимации", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ребенку девять месяцев. В УМВД по Костромской области сообщили РИА Новости, что водитель задержан согласно статье 91 УПК РФ. ДТП произошло накануне в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html
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происшествия, россия, кострома
Происшествия, Россия, Кострома
В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке

Пострадавшая в ДТП на тротуаре в Костроме ребенок находится в реанимации

© Прокуратура Костромской областиВодитель автомобиля Haval вылетел на тротуар в Костроме
Водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар в Костроме
© Прокуратура Костромской области
Водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар в Костроме
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области.
«
"Состояние пострадавших стабильно тяжелое, девочка находится в реанимации", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ребенку девять месяцев.
В УМВД по Костромской области сообщили РИА Новости, что водитель задержан согласно статье 91 УПК РФ.
ДТП произошло накануне в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
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