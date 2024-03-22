https://ria.ru/20240322/rebenok-1934945945.html

В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке

В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке - РИА Новости, 22.03.2024

В Костроме рассказали о пострадавшем в ДТП на тротуаре ребенке

Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:56

2024-03-22T14:56

2024-03-22T15:21

происшествия

россия

кострома

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, находится в реанимации, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области. "Состояние пострадавших стабильно тяжелое, девочка находится в реанимации", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ребенку девять месяцев. В УМВД по Костромской области сообщили РИА Новости, что водитель задержан согласно статье 91 УПК РФ. ДТП произошло накануне в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html

россия

кострома

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происшествия, россия, кострома