https://ria.ru/20240322/rakety-1934991688.html

Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101

Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101 - РИА Новости, 22.03.2024

Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101

Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:07

2024-03-22T17:07

2024-03-22T17:08

специальная военная операция на украине

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алексей леонков

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безопасность

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую возможность, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. "Навестись на такую ракету можно только по инфракрасному датчику. А они реагируют на тепловые ловушки. Результат – украинские зенитные ракеты попадают не в нашу ракету, а в гражданские здания", - сказал он, комментируя публикации некоторых российских СМИ, сообщивших, что удары по Днепровской ГЭС на Украине были нанесены модернизированными ракетами Х-101 с тепловыми ловушками. По словам эксперта, ракеты с тепловыми ловушками стали впервые применяться в ходе специальной военной операции. Дозвуковая ракета Х-101 отстреливает их, когда входит в зону действия украинской противовоздушной обороны, уточнил он. В ходе удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев собирался использовать для подготовки к очередному наступлению, отметил Леонков. "Они пытались запустить производство, запустить логистику... им помогала в этом Европа. Ну всё, основные восстановленные ТЭС мы немножко подправили", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html

https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, европа, алексей леонков, россия, безопасность