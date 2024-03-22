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Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101 - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 22.03.2024 (обновлено: 17:08 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/rakety-1934991688.html
Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101
Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101 - РИА Новости, 22.03.2024
Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101
Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:07
2024-03-22T17:08
специальная военная операция на украине
украина
европа
алексей леонков
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую возможность, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. "Навестись на такую ракету можно только по инфракрасному датчику. А они реагируют на тепловые ловушки. Результат – украинские зенитные ракеты попадают не в нашу ракету, а в гражданские здания", - сказал он, комментируя публикации некоторых российских СМИ, сообщивших, что удары по Днепровской ГЭС на Украине были нанесены модернизированными ракетами Х-101 с тепловыми ловушками. По словам эксперта, ракеты с тепловыми ловушками стали впервые применяться в ходе специальной военной операции. Дозвуковая ракета Х-101 отстреливает их, когда входит в зону действия украинской противовоздушной обороны, уточнил он. В ходе удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев собирался использовать для подготовки к очередному наступлению, отметил Леонков. "Они пытались запустить производство, запустить логистику... им помогала в этом Европа. Ну всё, основные восстановленные ТЭС мы немножко подправили", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html
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украина, европа, алексей леонков, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Алексей Леонков, Россия, Безопасность
Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101

Леонков: тепловые ловушки делают российские ракеты Х-101 практически неуязвимыми

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую возможность, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
"Навестись на такую ракету можно только по инфракрасному датчику. А они реагируют на тепловые ловушки. Результат – украинские зенитные ракеты попадают не в нашу ракету, а в гражданские здания", - сказал он, комментируя публикации некоторых российских СМИ, сообщивших, что удары по Днепровской ГЭС на Украине были нанесены модернизированными ракетами Х-101 с тепловыми ловушками.
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По словам эксперта, ракеты с тепловыми ловушками стали впервые применяться в ходе специальной военной операции. Дозвуковая ракета Х-101 отстреливает их, когда входит в зону действия украинской противовоздушной обороны, уточнил он.
В ходе удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев собирался использовать для подготовки к очередному наступлению, отметил Леонков.
"Они пытались запустить производство, запустить логистику... им помогала в этом Европа. Ну всё, основные восстановленные ТЭС мы немножко подправили", - добавил эксперт.
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