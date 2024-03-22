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Российские войска улучшили позиции в Работино - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 22.03.2024 (обновлено: 17:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/rabotino-1934999470.html
Российские войска улучшили позиции в Работино
Российские войска улучшили позиции в Работино - РИА Новости, 22.03.2024
Российские войска улучшили позиции в Работино
Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:38
2024-03-22T17:39
специальная военная операция на украине
работино
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщало 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Ранее в марте Рогов рассказывал, что российские военные закрепились в южной и вытеснили противника из центральной части села, продвигаясь к северу."В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли. Ожесточенные бои там продолжаются", - сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, российские войска также выбили противника и заняли очередной опорный пункт к северо-западу от Вербового, отбив на этом участке фронта несколько контратак.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили позиции в Работино

Рогов: российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщало 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Ранее в марте Рогов рассказывал, что российские военные закрепились в южной и вытеснили противника из центральной части села, продвигаясь к северу.
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"В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли. Ожесточенные бои там продолжаются", - сказал Рогов агентству.
Кроме того, по его словам, российские войска также выбили противника и заняли очередной опорный пункт к северо-западу от Вербового, отбив на этом участке фронта несколько контратак.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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