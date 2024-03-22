https://ria.ru/20240322/rabotino-1934999470.html
Российские войска улучшили позиции в Работино
Российские войска улучшили позиции в Работино - РИА Новости, 22.03.2024
Российские войска улучшили позиции в Работино
Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:38
2024-03-22T17:38
2024-03-22T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщало 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Ранее в марте Рогов рассказывал, что российские военные закрепились в южной и вытеснили противника из центральной части села, продвигаясь к северу."В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли. Ожесточенные бои там продолжаются", - сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, российские войска также выбили противника и заняли очередной опорный пункт к северо-западу от Вербового, отбив на этом участке фронта несколько контратак.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили позиции в Работино
Рогов: российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщало 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Ранее в марте Рогов рассказывал, что российские военные закрепились в южной и вытеснили противника из центральной части села, продвигаясь к северу.
Украине предложено капитулировать
"В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли. Ожесточенные бои там продолжаются", - сказал Рогов агентству.
Кроме того, по его словам, российские войска также выбили противника и заняли очередной опорный пункт к северо-западу от Вербового, отбив на этом участке фронта несколько контратак.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ
с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине