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ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 22.03.2024
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23:02 22.03.2024 (обновлено: 23:05 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pvo-1935090567.html
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 22.03.2024
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:02
2024-03-22T23:05
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, также посечено восемь автомобилей.Отмечается, что на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Гладков: ПВО сбило 17 воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, также посечено восемь автомобилей.
Отмечается, что на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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