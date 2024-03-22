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ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 22.03.2024
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:02
2024-03-22T23:02
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, также посечено восемь автомобилей.Отмечается, что на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
Гладков: ПВО сбило 17 воздушных целей на подлете к Белгороду