https://ria.ru/20240322/pvo-1935090567.html

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 22.03.2024

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:05

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 17 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, также посечено восемь автомобилей.Отмечается, что на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины