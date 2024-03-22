https://ria.ru/20240322/pvo-1934939004.html

Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю

Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024

Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю

Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:38

2024-03-22T14:38

2024-03-22T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176901_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2a0cae203761ad96ace603e96659ac0f.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских самолетов, 270 вертолетов, 16565 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15572 танка и других боевых бронированных машин, 1252 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8490 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20057 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, киев, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)