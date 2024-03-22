Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 22.03.2024 (обновлено: 14:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pvo-1934939004.html
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю
Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:38
2024-03-22T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176901_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2a0cae203761ad96ace603e96659ac0f.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских самолетов, 270 вертолетов, 16565 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15572 танка и других боевых бронированных машин, 1252 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8490 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20057 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176901_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_031b820c4d099670957682355a4b9bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю

МО РФ: авиация и ПВО за неделю сбили 156 реактивных снарядов и 992 БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере с зенитной установкой в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере с зенитной установкой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на бронетранспортере с зенитной установкой в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских самолетов, 270 вертолетов, 16565 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15572 танка и других боевых бронированных машин, 1252 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8490 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20057 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевМи-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала