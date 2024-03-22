https://ria.ru/20240322/pvo-1934939004.html
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю
Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:38
2024-03-22T14:38
2024-03-22T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, 156 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских самолетов, 270 вертолетов, 16565 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15572 танка и других боевых бронированных машин, 1252 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8490 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20057 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 992 дрона и 156 снарядов РСЗО ВСУ за неделю
МО РФ: авиация и ПВО за неделю сбили 156 реактивных снарядов и 992 БПЛА ВСУ