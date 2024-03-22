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В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire

В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire - РИА Новости, 22.03.2024

В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire

Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:18

2024-03-22T08:18

2024-03-22T08:22

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

чехия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двадцать второго марта около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, россия, чехия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)