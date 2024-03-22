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В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire
В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire - РИА Новости, 22.03.2024
В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire
Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:18
2024-03-22T08:18
2024-03-22T08:22
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двадцать второго марта около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire
МО: около 07.30 мск ПВО уничтожила 8 снарядов Vampire над Белгородской областью