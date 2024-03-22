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Франция призвала включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины - РИА Новости, 22.03.2024
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17:00 22.03.2024 (обновлено: 17:09 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pshenitsa-1934990186.html
Франция призвала включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины
Франция призвала включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины - РИА Новости, 22.03.2024
Франция призвала включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины
Франция хочет, чтобы пшеница была включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:00
2024-03-22T17:09
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Франция хочет, чтобы пшеница была включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.Позже министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что Париж считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины.
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франция, украина, евросоюз, в мире
Франция, Украина, Евросоюз, В мире
Франция призвала включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины

Макрон призвал включить пшеницу в механизм ЕС по ограничению импорта с Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКузнечик на колосе пшеницы на поле
Кузнечик на колосе пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Кузнечик на колосе пшеницы на поле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Франция хочет, чтобы пшеница была включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
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Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.
Позже министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что Париж считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины.
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