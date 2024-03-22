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Городские службы начали промывку фонтанного комплекса на Манежной площади
Городские службы начали промывку фонтанного комплекса на Манежной площади - РИА Новости, 22.03.2024
Городские службы начали промывку фонтанного комплекса на Манежной площади
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в центре Москвы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:23
2024-03-22T13:23
2024-03-22T13:23
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в центре Москвы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Специальным моющим средством очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоют скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади выполнит бригада из 4 человек. Специалисты задействуют поливомоечную технику. "Срок проведения работ – 3 дня. Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - говорится в тексте.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в центре Москвы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Специальным моющим средством очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоют скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади выполнит бригада из 4 человек. Специалисты задействуют поливомоечную технику.
"Срок проведения работ – 3 дня. Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - говорится в тексте.
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