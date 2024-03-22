https://ria.ru/20240322/proizvodstvo-1934955224.html
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ - РИА Новости, 22.03.2024
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:26
2024-03-22T15:26
2024-03-22T15:26
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ
Набиуллина: ограничения в расширении производства не связаны с кредитами
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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