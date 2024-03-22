Рейтинг@Mail.ru
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/proizvodstvo-1934955224.html
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ - РИА Новости, 22.03.2024
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:26
2024-03-22T15:26
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878236428_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_6a25c9d9241a4e21ade22230764207eb.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
https://ria.ru/20240222/avto-1928999404.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878236428_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_bc67a82b3ab835987a8f99640c707552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ

Набиуллина: ограничения в расширении производства не связаны с кредитами

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Рабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей Solaris
22 февраля, 15:12
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала