https://ria.ru/20240322/proizvodstvo-1934955224.html

Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ

Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ - РИА Новости, 22.03.2024

Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, заявил ЦБ

Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:26

2024-03-22T15:26

2024-03-22T15:26

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Дешевые кредиты практически не помогут расширить производство, потому что основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей", - сообщила она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.

https://ria.ru/20240222/avto-1928999404.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)