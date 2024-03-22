https://ria.ru/20240322/professionaly-1934872220.html

Свыше 700 пермских учащихся участвуют в регэтапе чемпионата "Профессионалы"

Свыше 700 пермских учащихся участвуют в регэтапе чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 22.03.2024

Свыше 700 пермских учащихся участвуют в регэтапе чемпионата "Профессионалы"

Более 700 школьников и студентов Пермского края принимают участие в региональном чемпионате "Профессионалы", они показывают свои профессиональные навыки по 115... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:11

2024-03-22T11:11

2024-03-22T11:14

общество

пермский край

дмитрий махонин

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 700 школьников и студентов Пермского края принимают участие в региональном чемпионате "Профессионалы", они показывают свои профессиональные навыки по 115 компетенциям, сообщает пресс-служба регионального правительства. На основной площадке – базе Пермского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова - побывал губернатор региона Дмитрий Махонин. На этой площадке конкурсанты выполняют задания в семи компетенциях: "Структурированные кабельные системы", "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП", "Сетевое и системное администрирование", "Информационная безопасность", "Интернет вещей", "Инженерный дизайн САПР" и "Инженер-технолог машиностроения". Махонин на площадке чемпионата поговорил с молодежью и обсудил дальнейшее развитие колледжа. Глава региона напомнил, что местные власти создают современные условия обучения студентов колледжей и техникумов, а также стремятся обеспечивать подготовку кадров в соответствии с потребностями экономики. Данное мероприятие позволяет повышать число выпускников, которые в дальнейшем хотят работать в компаниях региона. "Мы совершенствуем материально-техническую базу СПО. Во многих учреждениях оборудование не уступает технике на ведущих предприятиях региона, а иногда даже превосходит его. Продолжаем развивать отечественное чемпионатное движение. Важно, чтобы ребята могли продемонстрировать полученные навыки и стать частью профессионального сообщества. В таких соревнованиях важен не столько результат, как само участие. Ребята знакомятся с потенциальными будущими работодателями и оттачивают свои навыки", – цитирует пресс-служба Махонина. По словам директора радиотехнического колледжа Татьяны Тиуновой, на базе образовательного учреждения действуют пять специализированных центров компетенций "Профессионалы" (СЦК). Там молодые люди могут оттачивать свои профессиональные навыки, а также готовиться к подобным соревнованиям. "Наш колледж готовит специалистов в области телекоммуникаций, ИТ-технологий и электроники. К проведению чемпионата привлечены не только участники, но и эксперты, школьники, для которых мы организовали тематические мастер-классы. Индустриальные эксперты – это наши социальные партнеры, благодаря их опыту и наставничеству мы готовим специалистов, адаптированных под предприятия региона", – рассказала Тиунова, ее слова приводит пресс-служба. Колледж взаимодействует с работодателями в области сотрудничества в рамках чемпионатного движения "Профессионалы". Также расширяется сотрудничество с предприятиями ОПК в области опережающей подготовки работников в части обновления профессиональных образовательных программ (АО "ОДК-Стар", ПНППК, ФГУП "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского"). Соревнования регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходят в Пермском крае с 19 по 23 марта. Участников оценивают более 1000 экспертов. Конкурсантами соревнований стали школьники старше 14 лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.

https://ria.ru/20231129/professional-1912616929.html

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общество, пермский край, дмитрий махонин, объединенная двигателестроительная корпорация