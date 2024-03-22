https://ria.ru/20240322/prigovor-1934981517.html

Суд вынес приговор боевикам "Азова"* за жестокое обращение с гражданскими

Суд вынес приговор боевикам "Азова"* за жестокое обращение с гражданскими - РИА Новости, 22.03.2024

Суд вынес приговор боевикам "Азова"* за жестокое обращение с гражданскими

Верховный суд ДНР приговорил десять боевиков украинского националистического полка "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) к длительным срокам... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:33

2024-03-22T16:33

2024-03-22T16:34

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил десять боевиков украинского националистического полка "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) к длительным срокам заключения за жестокое обращение с гражданским населением, сообщается в Telegram-канале СК России. По данным СК РФ, с 7 марта по 15 апреля 2022 года военнослужащие производили обстрелы из минометов VZ-82 калибра 120 миллиметров чехословацкого производства по жилому массиву на западной окраине Мариуполя. Всего они израсходовали около 100 мин. Кроме того, 15 апреля 2022 года им поступил приказ об отходе на завод "Азовсталь", в связи с чем они привели в неисправность свои минометы, а сами пошли пешей колонной на завод. 18 мая 2022 года группа численностью более 300 человек вышла с территории завода, ее участники сложили оружие и сдались в плен военнослужащим России. Суд признал военнослужащих войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) Артема Вышняка, Сергея Гайковича, Семена Северина, Сергея Самохвала, Дмитрия Клусенко, Евгения Лавренко, Дениса Федирко, Дмитрия Кучерявого, Ивана Ножечкина и Егора Яковенко виновными в "жестоком обращении с гражданским населением", "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "покушении на убийство двух и более лиц" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240322/kazn-1934857021.html

https://ria.ru/20240305/zaderzhanie-1931155229.html

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россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), безопасность