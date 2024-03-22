https://ria.ru/20240322/prigovor-1934970902.html

Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство

Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство - РИА Новости, 22.03.2024

Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство

Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:09

2024-03-22T16:09

2024-03-22T16:09

происшествия

москва

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мекерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства. Помимо покушения на двойное убийство адвокату вменялось мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. Подельник мужчины получил 13 лет лишения свободы. По данным издания "Legal.Report", Мекеров заложил свой Mercedes-Benz, однако не смог его вовремя выкупить. Адвокат нашел нового владельца машины, приехал к нему в новую Москву и вместе с подельником открыли стрельбу по двум потерпевшим, ранив обоих. Они забрали автомобиль и скрылись, но в тот же вечер были задержаны.

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926843334.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, карачаево-черкесская республика (кчр)