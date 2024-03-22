https://ria.ru/20240322/prigovor-1934970902.html
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство - РИА Новости, 22.03.2024
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:09
2024-03-22T16:09
2024-03-22T16:09
происшествия
москва
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мекерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства. Помимо покушения на двойное убийство адвокату вменялось мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. Подельник мужчины получил 13 лет лишения свободы. По данным издания "Legal.Report", Мекеров заложил свой Mercedes-Benz, однако не смог его вовремя выкупить. Адвокат нашел нового владельца машины, приехал к нему в новую Москву и вместе с подельником открыли стрельбу по двум потерпевшим, ранив обоих. Они забрали автомобиль и скрылись, но в тот же вечер были задержаны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Москва, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
В Москве адвокату Мекерову из КЧР дали 15 лет за покушение на двойное убийство
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Мекерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.
Помимо покушения на двойное убийство адвокату вменялось мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. Подельник мужчины получил 13 лет лишения свободы.
По данным издания "Legal.Report", Мекеров заложил свой Mercedes-Benz, однако не смог его вовремя выкупить. Адвокат нашел нового владельца машины, приехал к нему в новую Москву и вместе с подельником открыли стрельбу по двум потерпевшим, ранив обоих. Они забрали автомобиль и скрылись, но в тот же вечер были задержаны.
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