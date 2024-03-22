Рейтинг@Mail.ru
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/prigovor-1934970902.html
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство - РИА Новости, 22.03.2024
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:09
2024-03-22T16:09
происшествия
москва
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мекерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства. Помимо покушения на двойное убийство адвокату вменялось мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. Подельник мужчины получил 13 лет лишения свободы. По данным издания "Legal.Report", Мекеров заложил свой Mercedes-Benz, однако не смог его вовремя выкупить. Адвокат нашел нового владельца машины, приехал к нему в новую Москву и вместе с подельником открыли стрельбу по двум потерпевшим, ранив обоих. Они забрали автомобиль и скрылись, но в тот же вечер были задержаны.
https://ria.ru/20240212/prigovor-1926843334.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Москва, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство

В Москве адвокату Мекерову из КЧР дали 15 лет за покушение на двойное убийство

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима адвоката из Карачаево-Черкесии Барисбия Мекерова по делу о покушении на убийство двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Мекерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.
Помимо покушения на двойное убийство адвокату вменялось мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. Подельник мужчины получил 13 лет лишения свободы.
По данным издания "Legal.Report", Мекеров заложил свой Mercedes-Benz, однако не смог его вовремя выкупить. Адвокат нашел нового владельца машины, приехал к нему в новую Москву и вместе с подельником открыли стрельбу по двум потерпевшим, ранив обоих. Они забрали автомобиль и скрылись, но в тот же вечер были задержаны.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Участник "Сети"* получил в Рязани 24 года за двойное убийство
12 февраля, 13:59
 
ПроисшествияМоскваКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала