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В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства - РИА Новости, 22.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:25 22.03.2024 (обновлено: 11:42 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pravitelstvo-1934875006.html
В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства
В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства - РИА Новости, 22.03.2024
В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью сайту "Аргументы и факты" о составе нового кабмина, сообщил, что президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:25
2024-03-22T11:42
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью сайту "Аргументы и факты" о составе нового кабмина, сообщил, что президент РФ Владимир Путин реализует полномочия так, как считает лучше, он набирает команду."Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", - сказал Песков.Песков напомнил, что в день инаугурации избранного главы государства правительство РФ слагает свои полномочия. "И дальше президент уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров", - сказал он.Песков также сослался на слова Путина о том, что возможные перестановки будут проводиться спокойно и вдумчиво, с тем, чтобы определить, какие именно люди в правительстве сегодня будут более востребованы.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства

Песков: президент реализует полномочия через правительство, как считает лучше

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью сайту "Аргументы и факты" о составе нового кабмина, сообщил, что президент РФ Владимир Путин реализует полномочия так, как считает лучше, он набирает команду.
"Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", - сказал Песков.
Песков напомнил, что в день инаугурации избранного главы государства правительство РФ слагает свои полномочия. "И дальше президент уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров", - сказал он.
Песков также сослался на слова Путина о том, что возможные перестановки будут проводиться спокойно и вдумчиво, с тем, чтобы определить, какие именно люди в правительстве сегодня будут более востребованы.
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