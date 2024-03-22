https://ria.ru/20240322/pravitelstvo-1934875006.html

В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства

В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства - РИА Новости, 22.03.2024

В Кремле прокомментировали возможный состав нового правительства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью сайту "Аргументы и факты" о составе нового кабмина, сообщил, что президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:25

2024-03-22T11:25

2024-03-22T11:42

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью сайту "Аргументы и факты" о составе нового кабмина, сообщил, что президент РФ Владимир Путин реализует полномочия так, как считает лучше, он набирает команду."Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", - сказал Песков.Песков напомнил, что в день инаугурации избранного главы государства правительство РФ слагает свои полномочия. "И дальше президент уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров", - сказал он.Песков также сослался на слова Путина о том, что возможные перестановки будут проводиться спокойно и вдумчиво, с тем, чтобы определить, какие именно люди в правительстве сегодня будут более востребованы.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков