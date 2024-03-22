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"Яндекс Такси" сделала поездки из района "Крокус Сити Холла" бесплатными

"Яндекс Такси" сделала поездки из района "Крокус Сити Холла" бесплатными - РИА Новости, 23.03.2024

"Яндекс Такси" сделала поездки из района "Крокус Сити Холла" бесплатными

Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:02

2024-03-23T00:35

теракт в "крокус сити холле"

яндекс.такси

крокус сити холл

дмитрий песков

россия

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Как сообщили в компании "Яндекс", "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района "Крокус Сити Холл". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней", - говорится в сообщении.Уточняется, что коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по его снижению.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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