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Роспотребнадзор порекомендовал не открывать окна после пожара в "Крокусе"

Роспотребнадзор порекомендовал не открывать окна после пожара в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Роспотребнадзор порекомендовал не открывать окна после пожара в "Крокусе"

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Химок не открывать окна из-за пожара в "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:00

2024-03-22T23:00

2024-03-22T23:08

теракт в "крокус сити холле"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крокус сити холл

крокус

происшествия

москва

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Химок не открывать окна из-за пожара в "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Специалисты Роспотребнадзора из-за сильного задымления в зоне пожара в "Крокус сити холл" рекомендуют жителям района Химки и других районов, расположенных на севере Москвы и Московской области плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу", - говорится в сообщении.Кроме того, тем гражданам, которые в данный момент находятся вне зданий в зоне задымления, нужно закрыть органы дыхания тканью, желательно смоченной водой.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-22T23:00 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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