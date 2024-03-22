https://ria.ru/20240322/pozhar-1935059384.html

Для тушения пожара в "крокус Сити Холле" задействовали авиацию

Для тушения пожара в "крокус Сити Холле" задействовали авиацию - РИА Новости, 22.03.2024

Для тушения пожара в "крокус Сити Холле" задействовали авиацию

Для тушения пожара в "Крокус сити холле" задействована авиация, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:46

2024-03-22T21:46

2024-03-22T21:58

происшествия

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Для тушения пожара в "Крокус сити холле" задействована авиация, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России."Для тушения пожара в "Крокус Сити" задействована авиация", - говорится в сообщении. Уточняется, что воду сбрасывают вертолеты.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T21:46 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, видео