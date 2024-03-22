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Для тушения пожара в "крокус Сити Холле" задействовали авиацию
Для тушения пожара в "крокус Сити Холле" задействовали авиацию - РИА Новости, 22.03.2024
Для тушения пожара в "крокус Сити Холле" задействовали авиацию
Для тушения пожара в "Крокус сити холле" задействована авиация, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:46
2024-03-22T21:46
2024-03-22T21:58
происшествия
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Для тушения пожара в "Крокус сити холле" задействована авиация, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России."Для тушения пожара в "Крокус Сити" задействована авиация", - говорится в сообщении. Уточняется, что воду сбрасывают вертолеты.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T21:46
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РИА Новости
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происшествия, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, видео
Происшествия, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"