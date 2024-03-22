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Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:43 22.03.2024 (обновлено: 22:20 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pozhar-1935058517.html
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:43
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россия
крокус сити холл
генеральная прокуратура рф
теракт в "крокус сити холле"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь краснов
красногорск
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
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Пожар в "Крокус сити холле"
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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россия, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, видео, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь краснов, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Крокус Сити Холл, Генеральная прокуратура РФ, Теракт в "Крокус Сити Холле", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Игорь Краснов, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
2024-03-22T21:43
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Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Генпрокуратура: количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" уточняется

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУ концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокус Сити ХоллГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Игорь КрасновКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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