https://ria.ru/20240322/pozhar-1935058517.html
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:43
2024-03-22T21:43
2024-03-22T22:20
россия
крокус сити холл
генеральная прокуратура рф
теракт в "крокус сити холле"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь краснов
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935050378_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_10c5c871c568d9bd756bfb18ab94f102.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
2024-03-22T21:43
true
PT0M50S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935050378_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_6b800f300eecd86663eab574a980ffde.jpg
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:43
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, видео, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь краснов, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Крокус Сити Холл, Генеральная прокуратура РФ, Теракт в "Крокус Сити Холле", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Игорь Краснов, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Генпрокуратура уточняет количество пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Генпрокуратура: количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" уточняется
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.