https://ria.ru/20240322/pozhar-1935037084.html

В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар

В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар - РИА Новости, 22.03.2024

В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар

В "Крокус сити холле" в Москве, где произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:32

2024-03-22T20:32

2024-03-22T20:59

москва

крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935039811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1e52c7145dbc4846f4b72ac34001ecd.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В "Крокус сити холле" в Москве, где произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Взрывы произошли в "Крокус сити холл" перед стрельбой, рассказал РИА Новости очевидец ЧПОчевидец рассказал РИА Новости, что перед стрельбой в "Крокус сити холле" были взрывы."Мы сидели в центре зала. Начался концерт, прошло буквально пару минут, взорвались одна или две гранаты посередине, пошел серый дым. Началась паника", – сказал собеседник агентства.По его словам, когда люди направились к выходам, раздались выстрелы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T20:32 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, крокус сити холл, крокус, происшествия