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В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар
В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар - РИА Новости, 22.03.2024
В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар
В "Крокус сити холле" в Москве, где произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:32
2024-03-22T20:32
2024-03-22T20:59
москва
крокус сити холл
крокус
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В "Крокус сити холле" в Москве, где произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Взрывы произошли в "Крокус сити холл" перед стрельбой, рассказал РИА Новости очевидец ЧПОчевидец рассказал РИА Новости, что перед стрельбой в "Крокус сити холле" были взрывы."Мы сидели в центре зала. Начался концерт, прошло буквально пару минут, взорвались одна или две гранаты посередине, пошел серый дым. Началась паника", – сказал собеседник агентства.По его словам, когда люди направились к выходам, раздались выстрелы.
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T20:32
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РИА Новости
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РИА Новости
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В "Крокус Сити Холле", где произошла стрельба, начался пожар
В "Крокус Сити Холле" в Москве, где произошла стрельба, начался пожар
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В "Крокус сити холле" в Москве, где произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Взрывы произошли в "Крокус сити холл" перед стрельбой, рассказал РИА Новости очевидец ЧП
Очевидец рассказал РИА Новости, что перед стрельбой в "Крокус сити холле" были взрывы.
"Мы сидели в центре зала. Начался концерт, прошло буквально пару минут, взорвались одна или две гранаты посередине, пошел серый дым. Началась паника", – сказал собеседник агентства.
По его словам, когда люди направились к выходам, раздались выстрелы.