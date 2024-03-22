https://ria.ru/20240322/pozhar-1935027187.html

В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети

В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети - РИА Новости, 22.03.2024

В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:25

2024-03-22T19:25

2024-03-22T19:26

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 22 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России. Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в селе Бижбуляк при пожаре в частном двухэтажном доме погибли два мальчика трех и пяти лет и их 67-летняя бабушка. Пояснялось, что в момент пожара мать детей находилась в больнице с третьим ребенком, а отец - на вахте. С матерью работают психологи. "В Башкирии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в частном доме", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Башкирские следователи сообщают, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)