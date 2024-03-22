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В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети - РИА Новости, 22.03.2024
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19:25 22.03.2024 (обновлено: 19:26 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pozhar-1935027187.html
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети - РИА Новости, 22.03.2024
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети
Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:25
2024-03-22T19:26
происшествия
россия
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УФА, 22 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России. Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в селе Бижбуляк при пожаре в частном двухэтажном доме погибли два мальчика трех и пяти лет и их 67-летняя бабушка. Пояснялось, что в момент пожара мать детей находилась в больнице с третьим ребенком, а отец - на вахте. С матерью работают психологи. "В Башкирии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в частном доме", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Башкирские следователи сообщают, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети

МЧС: в Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли бабушка и два внука

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии
Место пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 22 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России.
Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в селе Бижбуляк при пожаре в частном двухэтажном доме погибли два мальчика трех и пяти лет и их 67-летняя бабушка. Пояснялось, что в момент пожара мать детей находилась в больнице с третьим ребенком, а отец - на вахте. С матерью работают психологи.
"В Башкирии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в частном доме", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии
Место пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Башкирские следователи сообщают, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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