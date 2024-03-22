https://ria.ru/20240322/pozhar-1935027187.html
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети - РИА Новости, 22.03.2024
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети
Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:25
2024-03-22T19:25
2024-03-22T19:26
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935015963_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_8cc2f51f4e7d7726ed9304ad0fc007d1.jpg
УФА, 22 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в башкирском селе, где погибли бабушка с двумя маленькими внуками, сообщает МЧС России. Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в селе Бижбуляк при пожаре в частном двухэтажном доме погибли два мальчика трех и пяти лет и их 67-летняя бабушка. Пояснялось, что в момент пожара мать детей находилась в больнице с третьим ребенком, а отец - на вахте. С матерью работают психологи. "В Башкирии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в частном доме", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Башкирские следователи сообщают, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935015963_0:82:1057:875_1920x0_80_0_0_31370b2b2599710b337da9d9b88007b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети
МЧС: в Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли бабушка и два внука