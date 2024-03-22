https://ria.ru/20240322/pozhar-1934839662.html

В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме

В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме - РИА Новости, 22.03.2024

В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме

Пожар в пятиэтажном доме в центре Саратова, где пострадали три человека, потушили на площади 800 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:22

2024-03-22T07:22

2024-03-22T10:07

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в центре Саратова, где пострадали три человека, потушили на площади 800 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. В 1.33 (0.33 мск) пожар локализовали, а в 1.46 (0.46 мск) ликвидировали открытое горение. По данным главка, за медицинской помощью обратились три человека. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что одна женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения. Информация о площади возгорания не называлась."В Саратове огнеборцы ликвидировали крупный пожар... Пожар на 800 квадратных метрах потушили 65 специалистов и 14 пожарных расчетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.Начальник дежурной смены службы пожаротушения главка Сергей Желябовский пояснил, что горела не только кровля, но и квартира на пятом этаже. "По прибытию первых пожарных подразделений происходило открытое горение квартиры на пятом этаже, люди с верхних окон просили о помощи, происходило также распространение огня по кровле. С места был объявлен вызов номер два... На пожаре спасены 15 человек, эвакуированы 30 человек", - сказал он на видео, опубликованном ведомством.Уточняется, что причину пожара установят дознаватели МЧС России.По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934817206.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)