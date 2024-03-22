https://ria.ru/20240322/povrezhdeniya-1934953974.html

При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома

При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 22.03.2024

При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома

Жилые дома повреждены в результате обстрела Лисичанска в ЛНР, сообщили в администрации города. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:23

2024-03-22T15:23

2024-03-22T15:23

специальная военная операция на украине

происшествия

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Жилые дома повреждены в результате обстрела Лисичанска в ЛНР, сообщили в администрации города. Ранее сообщалось, что в пятницу украинские войска подвергли обстрелу автобус с рабочими в Лисичанске, рабочие получили порезы от осколков стекла, серьезно никто не пострадал. "В Лисичанске от обстрелов бандформирований ВСУ пострадали частные домостроения. После прилёта во двор на одной из улиц города, были повреждены крыша, забор, выбиты стёкла, осколками посекло фасад. Также получили повреждения и соседние дома. К большому счастью, пострадавших нет", - сообщила администрация города в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

лисичанск

луганская народная республика

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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины