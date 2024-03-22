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При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома
При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома
Жилые дома повреждены в результате обстрела Лисичанска в ЛНР, сообщили в администрации города. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:23
2024-03-22T15:23
2024-03-22T15:23
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происшествия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Жилые дома повреждены в результате обстрела Лисичанска в ЛНР, сообщили в администрации города. Ранее сообщалось, что в пятницу украинские войска подвергли обстрелу автобус с рабочими в Лисичанске, рабочие получили порезы от осколков стекла, серьезно никто не пострадал. "В Лисичанске от обстрелов бандформирований ВСУ пострадали частные домостроения. После прилёта во двор на одной из улиц города, были повреждены крыша, забор, выбиты стёкла, осколками посекло фасад. Также получили повреждения и соседние дома. К большому счастью, пострадавших нет", - сообщила администрация города в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле Лисичанска получили повреждения жилые дома
При обстреле Лисичанска в ЛНР получили повреждения жилые дома