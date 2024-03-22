https://ria.ru/20240322/poslanie-1934933621.html
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.03.2024
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов
Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:22
2024-03-22T14:22
2024-03-22T14:45
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
антон силуанов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете."Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_402:0:3015:1960_1920x0_80_0_0_47e408fefc79ddfa7c7915f20004bf3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, антон силуанов, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов
Силуанов: задачи из послания удастся выпустить с сохранением баланса бюджета