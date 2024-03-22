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Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.03.2024
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14:22 22.03.2024 (обновлено: 14:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/poslanie-1934933621.html
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.03.2024
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов
Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:22
2024-03-22T14:45
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
антон силуанов
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете."Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал Силуанов.
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика, антон силуанов, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин
Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов

Силуанов: задачи из послания удастся выпустить с сохранением баланса бюджета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
"Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал Силуанов.
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РоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ЭкономикаАнтон СилуановВладимир Путин
 
 
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