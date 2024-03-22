https://ria.ru/20240322/poslanie-1934933621.html

Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов

Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.03.2024

Баланс бюджета не нарушится от выполнения задач послания, заявил Силуанов

Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:22

2024-03-22T14:22

2024-03-22T14:45

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

антон силуанов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете."Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности. Бюджетная сбалансированность - это основа макроэкономической стабильности", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, антон силуанов, владимир путин