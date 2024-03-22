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Эксперт прокомментировал повышение ЕС пошлин на сельхозпродукцию из России - РИА Новости, 22.03.2024
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18:01 22.03.2024
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Эксперт прокомментировал повышение ЕС пошлин на сельхозпродукцию из России
Эксперт прокомментировал повышение ЕС пошлин на сельхозпродукцию из России - РИА Новости, 22.03.2024
Эксперт прокомментировал повышение ЕС пошлин на сельхозпродукцию из России
Предложение Европейской комиссии повысить пошлины на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из РФ и Белоруссии вряд ли существенным образом отразится на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:01
2024-03-22T18:01
экономика
россия
евросоюз
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санкции
санкции в отношении россии
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БАГДАД, 22 мар — РИА Новости. Предложение Европейской комиссии повысить пошлины на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из РФ и Белоруссии вряд ли существенным образом отразится на российской экономике, но может вызвать негативную реакцию внутри самих стран ЕС, заявил РИА Новости иракский эксперт в сфере сельского хозяйства Хамид ан-Наиф. Европейская комиссия в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию. "Россия производит много различной продукции, не только сельскохозяйственной, за счет которой подпитывается российская экономика. Поэтому те меры, которые сейчас предпринимает в этой сфере Евросоюз, отразятся на самих странах ЕС - увеличатся налоги и таможенные пошлины на соответствующие товары, что вызовет недовольство внутри европейских государств", - считает эксперт. По словам ан-Наифа, российская экономика уже успела адаптироваться к новым реалиям в условиях санкций, поэтому "меры, которые сегодня предпринимает ЕС, пусть пока на уровне предложений, не имеют смысла". "Да, отдельные предприниматели могут пострадать, однако таким способом принудить Россию к торгу нельзя… Я считаю, что эти предложения в конечном итоге не повлияют ни на российскую экономику, ни на ход военных действий на Украине", - сказал он. При этом, по мнению эксперта, "не европейские государства навязывают эти меры, поскольку именно они столкнутся с негативной общественной реакцией".
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экономика, россия, евросоюз, белоруссия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Евросоюз, Белоруссия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Эксперт прокомментировал повышение ЕС пошлин на сельхозпродукцию из России

Хамид ан-Наиф: повышение пошлин на сельхозпродукцию из РФ ударит по странам ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыгрузка вагона с зерном в порту
Выгрузка вагона с зерном в порту - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выгрузка вагона с зерном в порту. Архивное фото
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БАГДАД, 22 мар — РИА Новости. Предложение Европейской комиссии повысить пошлины на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из РФ и Белоруссии вряд ли существенным образом отразится на российской экономике, но может вызвать негативную реакцию внутри самих стран ЕС, заявил РИА Новости иракский эксперт в сфере сельского хозяйства Хамид ан-Наиф.
Европейская комиссия в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
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"Россия производит много различной продукции, не только сельскохозяйственной, за счет которой подпитывается российская экономика. Поэтому те меры, которые сейчас предпринимает в этой сфере Евросоюз, отразятся на самих странах ЕС - увеличатся налоги и таможенные пошлины на соответствующие товары, что вызовет недовольство внутри европейских государств", - считает эксперт.
По словам ан-Наифа, российская экономика уже успела адаптироваться к новым реалиям в условиях санкций, поэтому "меры, которые сегодня предпринимает ЕС, пусть пока на уровне предложений, не имеют смысла". "Да, отдельные предприниматели могут пострадать, однако таким способом принудить Россию к торгу нельзя… Я считаю, что эти предложения в конечном итоге не повлияют ни на российскую экономику, ни на ход военных действий на Украине", - сказал он.
При этом, по мнению эксперта, "не европейские государства навязывают эти меры, поскольку именно они столкнутся с негативной общественной реакцией".
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