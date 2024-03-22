https://ria.ru/20240322/posevnaya-1934894985.html

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области

Аграрии Белгородской области начали сев яровых, ими предстоит засеять 300 тысяч гектаров, всего же планируется засеять более 930 тысяч гектаров, сообщил на... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:30

2024-03-22T12:30

2024-03-22T12:30

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Аграрии Белгородской области начали сев яровых, ими предстоит засеять 300 тысяч гектаров, всего же планируется засеять более 930 тысяч гектаров, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Мы начали сев яровых. В этом году более 300 тысяч га. Первые, конечно, это Вейделевский район, где уже первые, если не ошибаюсь, 15 тысяч га уже засеяли. Надеюсь, что, конечно, год будет благосклонен к нашим аграриям, ведь они этого заслуживают. Мы кормим страну и, конечно, очень хочется, чтобы погода позволила собрать нам урожай", - написал глава региона. Как сообщила пресс-служба правительства региона, на совещании губернатор Гладков вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия области Андреем Антоненко, а также с главами муниципальных образований и руководителями сельхозпредприятий обсудили готовность аграриев региона к активному выполнению сельскохозяйственных работ. "Конечно, приступить к проведению весенних полевых работ возможно только с обязательным соблюдением всех мер безопасности, исходя из непростой оперативной обстановки, особенно в приграничных районах и округах. Безопасность – самый главный вопрос для нас всех", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба. Составлен перечень сельхозтоваропроизводителей, находящихся в приграничных зонах, с указанием планов полевых работ и в зависимости от рисков обстрелов со стороны ВСУ. Также все работники в приграничье должны быть обеспечены касками, бронежилетами, медицинскими аптечками. Уполномоченные специалисты проводят работникам ежедневный инструктаж. "Готовность машинно-тракторного парка к весенней посевной кампании по тракторам - 91%, почвообрабатывающей техники – 89%, сеялок - 92%, машин для внесения минеральных удобрений для проведения ранней весенней подкормки – 90%, автомобильной техники – 90%. Данные работы в ближайшее время должны быть завершены", - пояснили в правительстве. Что касается планов, то в текущем году предстоит засеять 933 тысяч гектаров пашни. Так, аграрии должны посеять: яровых зерновых и зернобобовых 295,7 тысячи гектаров, из них 77,8 тысячи гектаров ячменя, 65,1 тысячи гектаров яровой пшеницы, 117,3 гектара кукурузы, а также 532,5 тысячи гектаров технических культур. Также сельхозтоваропроизводители Белгородской области уже приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав. На сегодняшний день подкормлено 231,6 тысячи гектаров (61%) озимых культур, в прошлом году на эту дату было подкормлено 83,5 тысячи гектаров (30%).

https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html

https://ria.ru/20240306/zavod-1931453022.html

белгородская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков