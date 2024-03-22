https://ria.ru/20240322/porazhenie-1934826355.html
На Западе сделали неожиданное открытие о России и передумали воевать
На Западе сделали неожиданное открытие о России и передумали воевать - РИА Новости, 22.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России и передумали воевать
Европейская общественность понимает, что страдает от затягивания конфликта на Украине на фоне рассказов о якобы скором крахе России, заявил чешский фермер и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:35
2024-03-22T01:35
2024-03-22T03:02
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Европейская общественность понимает, что страдает от затягивания конфликта на Украине на фоне рассказов о якобы скором крахе России, заявил чешский фермер и блогер Даниэл Стерзик в интервью новостному порталу Parlamentní listy."Простой народ понял, что страдает больше от нашей "победы" в конфликте, чем страдают простые россияне от их "поражения", — сказал он.Собеседник издания обратил внимание на непрекращающийся рост военно-промышленного комплекса России. По его словам, это лишь свидетельствует о том, что распространенный на Западе нарратив о скорой победе Украины был не более чем пропагандой."Народ понял, что российская армия больше, чем была в начале, что у нее намного больше танков, боеприпасов, самолетов, и, напротив, у украинской армии все заканчивается", — резюмировал блогер.В последнее время в Киеве жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Чехия — один из наиболее активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте в Праге заявили, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. В чешском правительстве заявляли, что союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, украина, киев, чехия, вооруженные силы украины, нато, россия
В мире, Украина, Киев, Чехия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
На Западе сделали неожиданное открытие о России и передумали воевать
Чешский фермер Стерзик: простой народ в Европе страдает от конфликта на Украине
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Европейская общественность понимает, что страдает от затягивания конфликта на Украине на фоне рассказов о якобы скором крахе России, заявил чешский фермер и блогер Даниэл Стерзик в интервью
новостному порталу Parlamentní listy.
"Простой народ понял, что страдает больше от нашей "победы" в конфликте, чем страдают простые россияне от их "поражения", — сказал он.
На Украине поставили крест
Собеседник издания обратил внимание на непрекращающийся рост военно-промышленного комплекса России. По его словам, это лишь свидетельствует о том, что распространенный на Западе нарратив о скорой победе Украины был не более чем пропагандой.
"Народ понял, что российская армия больше, чем была в начале, что у нее намного больше танков, боеприпасов, самолетов, и, напротив, у украинской армии все заканчивается", — резюмировал блогер.
В последнее время в Киеве
жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ
признавал и президент Украины Владимир Зеленский
, выступая в середине января в Давосе
. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
Украине предложено капитулировать
Чехия — один из наиболее активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО
. В марте в Праге
заявили, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. В чешском правительстве заявляли, что союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >> Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины