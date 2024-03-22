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Полянский рассказал о "финальной битве" в СБ ООН за прекращение огня в Газе
Полянский рассказал о "финальной битве" в СБ ООН за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 22.03.2024
Полянский рассказал о "финальной битве" в СБ ООН за прекращение огня в Газе
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ожидает, что в пятницу в Совете безопасности состоится "финальная битва за прекращение огня" в секторе Газа. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:16
2024-03-22T16:16
2024-03-22T16:38
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ожидает, что в пятницу в Совете безопасности состоится "финальная битва за прекращение огня" в секторе Газа. Сейчас в Совбезе находятся два проекта резолюций – США и десяти непостоянных членов СБ. Проект десяти непостоянных членов Совбеза "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному прекращению огня". Между тем в документе США прямого требования к прекращению огня не содержится. В нем говорится, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня... и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением остающихся заложников". "Сегодня у нас напряженный день в Совбезе ООН - назревает финальная битва за прекращение огня в Газе", - написал Полянский в своем Telegram-канале. Он указал, что голосование по американскому проекту резолюции назначено на 9:00 (16:00 мск). Если американский проект не будет принят, не исключено, что голосование по документу непостоянных членов СБ ООН будет проводиться во второй половине дня. Ранее Полянский дал понять журналистам, что Россию не устраивает нынешняя формулировка в американском проекте со словами "Определяет настоятельную необходимость". Он отметил, что Россия предпочла бы формулировку, гласящую, что Совбез требует прекращения огня или, по меньшей мере, призывает к нему. США уже неоднократно блокировали действия Совбеза, которые бы помешали осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. В частности, с начала израильской операции в анклаве Вашингтон трижды накладывал вето на резолюции с призывом к прекращению огня.
https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, сша, израиль, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский рассказал о "финальной битве" в СБ ООН за прекращение огня в Газе
Полянский: миссия РФ ждет финальной битвы в СБ ООН за остановку огня в Газе
ООН, 22 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ожидает, что в пятницу в Совете безопасности состоится "финальная битва за прекращение огня" в секторе Газа.
Сейчас в Совбезе находятся два проекта резолюций – США
и десяти непостоянных членов СБ. Проект десяти непостоянных членов Совбеза "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному прекращению огня".
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Между тем в документе США прямого требования к прекращению огня не содержится. В нем говорится, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня... и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением остающихся заложников".
"Сегодня у нас напряженный день в Совбезе ООН - назревает финальная битва за прекращение огня в Газе", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
Он указал, что голосование по американскому проекту резолюции назначено на 9:00 (16:00 мск).
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Если американский проект не будет принят, не исключено, что голосование по документу непостоянных членов СБ ООН будет проводиться во второй половине дня.
Ранее Полянский дал понять журналистам, что Россию не устраивает нынешняя формулировка в американском проекте со словами "Определяет настоятельную необходимость".
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Он отметил, что Россия предпочла бы формулировку, гласящую, что Совбез требует прекращения огня или, по меньшей мере, призывает к нему.
США уже неоднократно блокировали действия Совбеза, которые бы помешали осуществлению военных планов Израиля
в секторе Газа. В частности, с начала израильской операции в анклаве Вашингтон
трижды накладывал вето на резолюции с призывом к прекращению огня.
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