https://ria.ru/20240322/politsiya-1934987693.html

В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян

В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян - РИА Новости, 22.03.2024

В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване еще одного оппозиционера Вазгена Сагателяна, сообщила журналистка Лика Туманян,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:51

2024-03-22T16:51

2024-03-22T16:51

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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване еще одного оппозиционера Вазгена Сагателяна, сообщила журналистка Лика Туманян, которая вела прямой репортаж с места задержания. "Вазген Сагателян задержан", - сказала она в ходе трансляции на своей странице в соцсети Facebook*.Ранее в пятницу адвокат Рубен Меликян сообщил о жестком задержании оппозиционного общественного деятеля, главы организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна. Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что Самсонян задержан в рамках расследуемого в СК дела по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц с использованием информационных технологий". Ранее Самсонян проходил по уголовному делу по обвинению в призывах к насилию, однако был оправдан судом 15 марта. Самсонян и Сагателян являются соведущими популярного канала на YouTube. Позднее в пятницу адвокат Рубен Меликян в соцсети написал, что Самсоняна задержали за оскорбление в своей передаче премьера Никола Пашиняна.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240321/granitsa-1934663286.html

https://ria.ru/20240322/armeniya-1934890274.html

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в мире, ереван, армения, россия, никол пашинян, facebook, следственный комитет россии (ск рф)