https://ria.ru/20240322/politsiya-1934987693.html
В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян
В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян - РИА Новости, 22.03.2024
В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян
Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване еще одного оппозиционера Вазгена Сагателяна, сообщила журналистка Лика Туманян,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:51
2024-03-22T16:51
2024-03-22T16:51
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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване еще одного оппозиционера Вазгена Сагателяна, сообщила журналистка Лика Туманян, которая вела прямой репортаж с места задержания. "Вазген Сагателян задержан", - сказала она в ходе трансляции на своей странице в соцсети Facebook*.Ранее в пятницу адвокат Рубен Меликян сообщил о жестком задержании оппозиционного общественного деятеля, главы организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна. Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что Самсонян задержан в рамках расследуемого в СК дела по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц с использованием информационных технологий". Ранее Самсонян проходил по уголовному делу по обвинению в призывах к насилию, однако был оправдан судом 15 марта. Самсонян и Сагателян являются соведущими популярного канала на YouTube. Позднее в пятницу адвокат Рубен Меликян в соцсети написал, что Самсоняна задержали за оскорбление в своей передаче премьера Никола Пашиняна.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240321/granitsa-1934663286.html
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в мире, ереван, армения, россия, никол пашинян, facebook, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Ереван, Армения, Россия, Никол Пашинян, Facebook, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ереване задержали еще одного оппозиционера, заявила журналистка Туманян
Журналистка Туманян: армянская полиция задержала еще одного оппозиционера
ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване еще одного оппозиционера Вазгена Сагателяна, сообщила журналистка Лика Туманян, которая вела прямой репортаж с места задержания.
«
"Вазген Сагателян задержан", - сказала она в ходе трансляции на своей странице в соцсети Facebook*.
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Ранее в пятницу адвокат Рубен Меликян сообщил о жестком задержании оппозиционного общественного деятеля, главы организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна. Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что Самсонян задержан в рамках расследуемого в СК дела по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц с использованием информационных технологий".
Ранее Самсонян проходил по уголовному делу по обвинению в призывах к насилию, однако был оправдан судом 15 марта.
Самсонян и Сагателян являются соведущими популярного канала на YouTube. Позднее в пятницу адвокат Рубен Меликян в соцсети написал, что Самсоняна задержали за оскорбление в своей передаче премьера Никола Пашиняна.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна