https://ria.ru/20240322/politsiya-1934963111.html
В Воронеже пресекли деятельность порностудии
В Воронеже пресекли деятельность порностудии - РИА Новости, 22.03.2024
В Воронеже пресекли деятельность порностудии
Воронежские полицейские пресекли работу подпольной студии, занимавшейся изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщило ГУМВД РФ по... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:43
2024-03-22T15:43
2024-03-22T15:43
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Воронежские полицейские пресекли работу подпольной студии, занимавшейся изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщило ГУМВД РФ по региону. "Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Воронежу при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы производителей и распространителей порнографических материалов. По подозрению в преступлении задержаны четверо жителей областного центра: 36-летний организатор незаконного бизнеса, 20-летний системный администратор и две 20-летние модели", - говорится в сообщении. По предварительным данным, задержанные "организовали изготовление, распространение, а также онлайн-трансляции материалов интимного содержания". В частности, в специально созданных Telegram-каналах пользователи после соответствующей оплаты получали возможность пообщаться с девушками в видеочате. Для съемок были арендованы несколько квартир. "Предполагаемый организатор криминального бизнеса, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов. Его сообщники искали сотрудниц-моделей и обучали их", - сообщает ГУМВД. Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". В отношении фигурантов решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240222/porno-1929030245.html
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происшествия, воронеж, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Воронеж, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Воронеже пресекли деятельность порностудии
Полиция в Воронеже пресекла деятельность порностудии, задержаны четыре человека
ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости.
Воронежские полицейские пресекли работу
подпольной студии, занимавшейся изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщило ГУМВД РФ по региону.
"Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Воронежу при силовой поддержке бойцов Росгвардии
пресекли деятельность организованной группы производителей и распространителей порнографических материалов. По подозрению в преступлении задержаны четверо жителей областного центра: 36-летний организатор незаконного бизнеса, 20-летний системный администратор и две 20-летние модели", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, задержанные "организовали изготовление, распространение, а также онлайн-трансляции материалов интимного содержания". В частности, в специально созданных Telegram-каналах пользователи после соответствующей оплаты получали возможность пообщаться с девушками в видеочате. Для съемок были арендованы несколько квартир.
"Предполагаемый организатор криминального бизнеса, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов. Его сообщники искали сотрудниц-моделей и обучали их", - сообщает ГУМВД.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". В отношении фигурантов решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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