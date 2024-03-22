https://ria.ru/20240322/politsiya-1934963111.html

В Воронеже пресекли деятельность порностудии

В Воронеже пресекли деятельность порностудии - РИА Новости, 22.03.2024

В Воронеже пресекли деятельность порностудии

Воронежские полицейские пресекли работу подпольной студии, занимавшейся изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщило ГУМВД РФ по... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:43

2024-03-22T15:43

2024-03-22T15:43

происшествия

воронеж

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Воронежские полицейские пресекли работу подпольной студии, занимавшейся изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщило ГУМВД РФ по региону. "Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Воронежу при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы производителей и распространителей порнографических материалов. По подозрению в преступлении задержаны четверо жителей областного центра: 36-летний организатор незаконного бизнеса, 20-летний системный администратор и две 20-летние модели", - говорится в сообщении. По предварительным данным, задержанные "организовали изготовление, распространение, а также онлайн-трансляции материалов интимного содержания". В частности, в специально созданных Telegram-каналах пользователи после соответствующей оплаты получали возможность пообщаться с девушками в видеочате. Для съемок были арендованы несколько квартир. "Предполагаемый организатор криминального бизнеса, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов. Его сообщники искали сотрудниц-моделей и обучали их", - сообщает ГУМВД. Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". В отношении фигурантов решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240222/porno-1929030245.html

https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927313883.html

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происшествия, воронеж, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)