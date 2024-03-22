https://ria.ru/20240322/pogoda-1934843659.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:33

2024-03-22T08:33

2024-03-22T08:33

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия уходящего антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье от 5 до 10 градусов тепла", - рассказал синоптик. Специалист добавил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240321/moskva-1934689199.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус