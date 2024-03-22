Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи
Глава ПМР назвал участие представителей Приднестровья в ВФМ народной дипломатией
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), входившими в приднестровскую делегацию, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Красносельский поблагодарил молодых людей "за то, что достойно представляют республику и выступают активными участниками народной дипломатии".
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"Вадим Красносельский подчеркнул значимость того факта, что наша молодежь была заявлена как самостоятельная делегация Приднестровской Молдавской Республики. Хотя изначально оргкомитет не рассматривал нашу группу как самостоятельную единицу", - говорится в сообщении.
По словам руководителя делегации, замминистра иностранных дел ПМР Александра Стецюка, все члены делегации беспрепятственно добрались туда и обратно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.