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Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 22.03.2024
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21:13 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/pmr-1935048957.html
Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи
Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 22.03.2024
Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), входившими РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:13
2024-03-22T21:13
в мире
приднестровская молдавская республика
молдавия
россия
вадим красносельский
владимир путин
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ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), входившими в приднестровскую делегацию, сообщила пресс-служба главы ПМР. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. Красносельский поблагодарил молодых людей "за то, что достойно представляют республику и выступают активными участниками народной дипломатии". "Вадим Красносельский подчеркнул значимость того факта, что наша молодежь была заявлена как самостоятельная делегация Приднестровской Молдавской Республики. Хотя изначально оргкомитет не рассматривал нашу группу как самостоятельную единицу", - говорится в сообщении. По словам руководителя делегации, замминистра иностранных дел ПМР Александра Стецюка, все члены делегации беспрепятственно добрались туда и обратно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240318/putin-1933921269.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, россия, вадим красносельский, владимир путин
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Россия, Вадим Красносельский, Владимир Путин
Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи

Глава ПМР назвал участие представителей Приднестровья в ВФМ народной дипломатией

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), входившими в приднестровскую делегацию, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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Красносельский поблагодарил молодых людей "за то, что достойно представляют республику и выступают активными участниками народной дипломатии".
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"Вадим Красносельский подчеркнул значимость того факта, что наша молодежь была заявлена как самостоятельная делегация Приднестровской Молдавской Республики. Хотя изначально оргкомитет не рассматривал нашу группу как самостоятельную единицу", - говорится в сообщении.
По словам руководителя делегации, замминистра иностранных дел ПМР Александра Стецюка, все члены делегации беспрепятственно добрались туда и обратно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияРоссияВадим КрасносельскийВладимир Путин
 
 
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