https://ria.ru/20240322/pmr-1935048957.html

Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи

Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 22.03.2024

Глава ПМР высказался о Всемирном фестивале молодежи

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), входившими РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:13

2024-03-22T21:13

2024-03-22T21:13

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вадим красносельский

владимир путин

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ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), входившими в приднестровскую делегацию, сообщила пресс-служба главы ПМР. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. Красносельский поблагодарил молодых людей "за то, что достойно представляют республику и выступают активными участниками народной дипломатии". "Вадим Красносельский подчеркнул значимость того факта, что наша молодежь была заявлена как самостоятельная делегация Приднестровской Молдавской Республики. Хотя изначально оргкомитет не рассматривал нашу группу как самостоятельную единицу", - говорится в сообщении. По словам руководителя делегации, замминистра иностранных дел ПМР Александра Стецюка, все члены делегации беспрепятственно добрались туда и обратно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240318/putin-1933921269.html

https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931453893.html

приднестровская молдавская республика

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в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, россия, вадим красносельский, владимир путин