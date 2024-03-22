https://ria.ru/20240322/peskov-1934906389.html

Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках"

Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.03.2024

Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях от МИД Польши по поводу имевшейся у США информации о готовящейся... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:00

2024-03-22T13:00

2024-03-22T13:11

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северный поток — 2

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях от МИД Польши по поводу имевшейся у США информации о готовящейся диверсии на "Северных потоках"."Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сказал о том, что в США знали о готовящейся диверсии на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

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