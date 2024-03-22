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Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.03.2024
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13:00 22.03.2024 (обновлено: 13:11 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/peskov-1934906389.html
Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках"
Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.03.2024
Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях от МИД Польши по поводу имевшейся у США информации о готовящейся... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:00
2024-03-22T13:11
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польша
северный поток
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
радослав сикорский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях от МИД Польши по поводу имевшейся у США информации о готовящейся диверсии на "Северных потоках".&quot;Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел&quot;, - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сказал о том, что в США знали о готовящейся диверсии на &quot;Северных потоках&quot;.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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сша, россия, польша, северный поток, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, радослав сикорский, в мире
США, Россия, Польша, Северный поток, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Радослав Сикорский, В мире
Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о ЧП на "Северных потоках"

Песков переадресовал МИД вопрос о данных США о диверсии на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях от МИД Польши по поводу имевшейся у США информации о готовящейся диверсии на "Северных потоках".
«

"Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сказал о том, что в США знали о готовящейся диверсии на "Северных потоках".

Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта 2023, 08:00
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море
8 февраля, 08:00
 
СШАРоссияПольшаСеверный потокДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Радослав СикорскийВ мире
 
 
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