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Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми
Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми - РИА Новости, 22.03.2024
Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми
Пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:19
2024-03-22T15:19
2024-03-22T15:19
происшествия
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пермский край
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ПЕРМЬ, 22 мар - РИА Новости. Пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевом минздраве Ранее экстренные службы сообщили, что пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода. "В результате происшествия пять человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в министерстве. На предприятии информацию оперативно не прокомментировали, сославшись на завершение рабочего дня. В пермских пабликах в соцсетях появилась информация, что на рабочих порохового завода, когда они бетонировали перекрытие в строящемся здании, обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. Пермский пороховой завод - одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края, специализируется на выпуске зарядов к реактивным системам залпового огня, комплексов ПВО, зарядов двигателей для авиаракет и другой продукции. Предприятие образовано в 1934 году, занимает большую площадку в 25 километрах от центра Перми (Кировский район города). По данным открытых источников, на заводе работают более четырех тысяч человек.
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происшествия, пермь, пермский край, кировский район
Происшествия, Пермь, Пермский край, Кировский район
Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми
Власти: пострадавшие на заводе в Перми находятся в состоянии средней тяжести
ПЕРМЬ, 22 мар - РИА Новости. Пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевом минздраве
Ранее экстренные службы сообщили, что пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода.
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"В результате происшествия пять человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в министерстве.
На предприятии информацию оперативно не прокомментировали, сославшись на завершение рабочего дня.
В пермских пабликах в соцсетях появилась информация, что на рабочих порохового завода, когда они бетонировали перекрытие в строящемся здании, обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров.
Пермский пороховой завод - одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края, специализируется на выпуске зарядов к реактивным системам залпового огня, комплексов ПВО, зарядов двигателей для авиаракет и другой продукции. Предприятие образовано в 1934 году, занимает большую площадку в 25 километрах от центра Перми (Кировский район города). По данным открытых источников, на заводе работают более четырех тысяч человек.
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