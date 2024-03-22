https://ria.ru/20240322/perm-1934951921.html

Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми

Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми - РИА Новости, 22.03.2024

Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми

Пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:19

2024-03-22T15:19

2024-03-22T15:19

происшествия

пермь

пермский край

кировский район

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ПЕРМЬ, 22 мар - РИА Новости. Пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевом минздраве Ранее экстренные службы сообщили, что пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода. "В результате происшествия пять человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в министерстве. На предприятии информацию оперативно не прокомментировали, сославшись на завершение рабочего дня. В пермских пабликах в соцсетях появилась информация, что на рабочих порохового завода, когда они бетонировали перекрытие в строящемся здании, обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. Пермский пороховой завод - одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края, специализируется на выпуске зарядов к реактивным системам залпового огня, комплексов ПВО, зарядов двигателей для авиаракет и другой продукции. Предприятие образовано в 1934 году, занимает большую площадку в 25 километрах от центра Перми (Кировский район города). По данным открытых источников, на заводе работают более четырех тысяч человек.

https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html

пермь

пермский край

кировский район

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происшествия, пермь, пермский край, кировский район