https://ria.ru/20240322/perevozki-1934949061.html

Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге

Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге - РИА Новости, 22.03.2024

Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге

Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:08

2024-03-22T15:08

2024-03-22T15:34

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847076892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3066e436b20b0feb27c29cdb49ea21ed.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Там отметили, что в соответствии с проектом правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. Проект правил находится на рассмотрении в правительстве РФ."Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами. График приоритетности разработан Минэнерго России во взаимодействии с грузоотправителями и РЖД", - сообщили в Минтрансе РФ в пятницу.В частности, пояснили там, предлагается установить контроль за выполнением графика, с введением факторного анализа отклонений. Это необходимо для принятия корректирующих мер по всей цепочке логистики, включая планирование, погрузку и выгрузку грузов.Газета "Коммерсант" ранее в пятницу с ссылкой на источники написала, что правительство РФ поручило обеспечить "повышенный приоритет" вывоза нефтепродуктов по железной дороге по отношению к другим грузам. Такое поручение, писала газета, дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами 18 марта. Согласно поручению, до 21 марта ведомства совместно с монополией должны были разработать помесячный график вывоза нефтепродуктов на период до конца 2024 года.Газета писала, что дискуссия о повышении приоритетности перевозок нефтепродуктов была инициирована нефтекомпаниями, которые были недовольны систематическими отказами РЖД в перевозке топлива, в первую очередь, в восточном направлении. Их основные опасения заключались в рисках затоваривания НПЗ, из-за чего может снизиться и выпуск топлива.Очередность приема грузов к перевозке определяется временными правилами РЖД. На Восточном полигоне она отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза. РЖД в конце февраля сетовали на использование загруженного Восточного полигона для нерациональных перевозок нефтегрузов при наличии на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий. Монополия отмечала также тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны.

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, ржд