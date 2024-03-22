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Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге - РИА Новости, 22.03.2024
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15:08 22.03.2024 (обновлено: 15:34 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/perevozki-1934949061.html
Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге
Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге - РИА Новости, 22.03.2024
Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге
Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:08
2024-03-22T15:34
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
ржд
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Там отметили, что в соответствии с проектом правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. Проект правил находится на рассмотрении в правительстве РФ."Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами. График приоритетности разработан Минэнерго России во взаимодействии с грузоотправителями и РЖД", - сообщили в Минтрансе РФ в пятницу.В частности, пояснили там, предлагается установить контроль за выполнением графика, с введением факторного анализа отклонений. Это необходимо для принятия корректирующих мер по всей цепочке логистики, включая планирование, погрузку и выгрузку грузов.Газета "Коммерсант" ранее в пятницу с ссылкой на источники написала, что правительство РФ поручило обеспечить "повышенный приоритет" вывоза нефтепродуктов по железной дороге по отношению к другим грузам. Такое поручение, писала газета, дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами 18 марта. Согласно поручению, до 21 марта ведомства совместно с монополией должны были разработать помесячный график вывоза нефтепродуктов на период до конца 2024 года.Газета писала, что дискуссия о повышении приоритетности перевозок нефтепродуктов была инициирована нефтекомпаниями, которые были недовольны систематическими отказами РЖД в перевозке топлива, в первую очередь, в восточном направлении. Их основные опасения заключались в рисках затоваривания НПЗ, из-за чего может снизиться и выпуск топлива.Очередность приема грузов к перевозке определяется временными правилами РЖД. На Восточном полигоне она отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза. РЖД в конце февраля сетовали на использование загруженного Восточного полигона для нерациональных перевозок нефтегрузов при наличии на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий. Монополия отмечала также тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны.
https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, ржд
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, РЖД
Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге

Минтранс поддержал закрепление приоритета перевозок топлива по железной дороге

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТоварные вагоны-цистерны для перевозки нефти
Товарные вагоны-цистерны для перевозки нефти - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Товарные вагоны-цистерны для перевозки нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Там отметили, что в соответствии с проектом правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. Проект правил находится на рассмотрении в правительстве РФ.
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"Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами. График приоритетности разработан Минэнерго России во взаимодействии с грузоотправителями и РЖД", - сообщили в Минтрансе РФ в пятницу.
В частности, пояснили там, предлагается установить контроль за выполнением графика, с введением факторного анализа отклонений. Это необходимо для принятия корректирующих мер по всей цепочке логистики, включая планирование, погрузку и выгрузку грузов.
Газета "Коммерсант" ранее в пятницу с ссылкой на источники написала, что правительство РФ поручило обеспечить "повышенный приоритет" вывоза нефтепродуктов по железной дороге по отношению к другим грузам. Такое поручение, писала газета, дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами 18 марта. Согласно поручению, до 21 марта ведомства совместно с монополией должны были разработать помесячный график вывоза нефтепродуктов на период до конца 2024 года.
Газета писала, что дискуссия о повышении приоритетности перевозок нефтепродуктов была инициирована нефтекомпаниями, которые были недовольны систематическими отказами РЖД в перевозке топлива, в первую очередь, в восточном направлении. Их основные опасения заключались в рисках затоваривания НПЗ, из-за чего может снизиться и выпуск топлива.
Очередность приема грузов к перевозке определяется временными правилами РЖД. На Восточном полигоне она отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза. РЖД в конце февраля сетовали на использование загруженного Восточного полигона для нерациональных перевозок нефтегрузов при наличии на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий. Монополия отмечала также тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны.
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