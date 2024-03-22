https://ria.ru/20240322/perevody-1934979342.html

ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях

ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях - РИА Новости, 22.03.2024

ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях

Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:26

2024-03-22T16:26

2024-03-22T16:27

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина. "И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.

https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)