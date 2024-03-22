https://ria.ru/20240322/perevody-1934979342.html
ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях
ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях
Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:26
2024-03-22T16:26
2024-03-22T16:27
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина. "И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.
https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях
ЦБ примет меры из-за роста роли переводов физлиц в сомнительных операциях
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина.
"И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.
ЦБ спрогнозировал пик годовой инфляции