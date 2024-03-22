https://ria.ru/20240322/perechen-1934949739.html

Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов

Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.03.2024

Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов

Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:12

2024-03-22T15:12

2024-03-22T15:36

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821806397_0:132:3222:1944_1920x0_80_0_0_be769c7123bd7c64d1ca6162636b0e8a.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга."Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - говорится в перечне.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

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2024

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество