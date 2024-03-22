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Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.03.2024
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15:12 22.03.2024 (обновлено: 15:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/perechen-1934949739.html
Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов
Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.03.2024
Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов
Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:12
2024-03-22T15:36
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга."Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - говорится в перечне.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Движение ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов

Движение ЛГБТ и его подразделения внесли в перечень террористов и экстремистов

CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Moscow SakharovaStreet37 1468 (cropped) Росфинмониторинг
Росфинмониторинг - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Moscow SakharovaStreet37 1468 (cropped)
Росфинмониторинг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.
"Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - говорится в перечне.
*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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