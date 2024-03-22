https://ria.ru/20240322/otsrochka-1934993218.html

На Украине чиновников, дипломатов и священников могут лишить отсрочки

На Украине чиновников, дипломатов и священников могут лишить отсрочки - РИА Новости, 22.03.2024

На Украине чиновников, дипломатов и священников могут лишить отсрочки

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки при рассмотрении поправок к законопроекту об ужесточении мобилизации не поддержал РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:57

2024-03-22T16:57

2024-03-22T17:12

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки при рассмотрении поправок к законопроекту об ужесточении мобилизации не поддержал предоставление отсрочки чиновникам, дипломатическим сотрудникам и священнослужителям, сообщает украинская партия "Европейская солидарность". "Комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации по предоставлению отсрочки и бронирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Уточняется, что комитет по нацбезопасности не поддержал отсрочку для лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР); сотрудников МИД и лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла; лиц, являющимися религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Кроме того, отсрочку хотят отменить для работников внешкольного образования, творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры. При этом, как говорится в сообщении партии, комитет поддержал предоставление отсрочки гражданам, имеющим супругу с инвалидностью I, II или ІІІ группы, одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы. В число тех, кто может получить отсрочку, включены и аспиранты всех форм обучения. Следующее заседание по рассмотрению поправок в законопроект пройдет 25 марта. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в партии "Слуга народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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украина, в мире, европейская солидарность, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины