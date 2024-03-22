https://ria.ru/20240322/otchet-1935024410.html

Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена

Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена - РИА Новости, 22.03.2024

Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена

Бывший спецпрокурор Роберт Хёр заявил в интервью журналу New Yorker, что писал свой нашумевший отчет с упоминанием о проблемах с памятью у президента США Джо... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:13

2024-03-22T19:13

2024-03-22T19:14

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афганистан

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Хёр заявил в интервью журналу New Yorker, что писал свой нашумевший отчет с упоминанием о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена для единственного читателя - министра юстиции Меррика Гарланда, не ориентируясь на широкую общественность. В прошлом месяце Хёр решил не предъявлять американскому лидеру обвинений в нарушении правил обращения с секретной документацией, но попутно сенсационным образом вскрыл масштабы когнитивных трудностей, которые якобы испытывает Байден, баллотирующийся на второй срок в возрасте 81 года. "Я не писал это для студентов, изучающих юриспруденцию, не писал на потребу толпы, не писал для конгресса. Я писал это для генерального прокурора США (министра юстиции - ред.), который сам является опытным прокурором", - сказал Хёр. Он добавил, что знал о намерении Гарланда предать максимальной огласке результаты расследования, как того требуют "закон и политика министерства", но все равно ориентировался на министра как своего единственного читателя. В итоговом отчете Хёр рассказал, что при общении со следователями Байден не мог вспомнить дат пребывания на посту вице-президента, года смерти сына и подробностей дебатов об Афганистане. На этом основании он доказывал, что возбуждать уголовное дело против президента не стоит, поскольку в суде присяжных он может быть воспринят как "вызывающий сочувствие пожилой мужчина с проблемной памятью".

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

https://ria.ru/20240317/bayden-1933831343.html

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в мире, сша, афганистан, джо байден