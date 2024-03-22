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Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена
Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена - РИА Новости, 22.03.2024
Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена
Бывший спецпрокурор Роберт Хёр заявил в интервью журналу New Yorker, что писал свой нашумевший отчет с упоминанием о проблемах с памятью у президента США Джо... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:13
2024-03-22T19:13
2024-03-22T19:14
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Хёр заявил в интервью журналу New Yorker, что писал свой нашумевший отчет с упоминанием о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена для единственного читателя - министра юстиции Меррика Гарланда, не ориентируясь на широкую общественность. В прошлом месяце Хёр решил не предъявлять американскому лидеру обвинений в нарушении правил обращения с секретной документацией, но попутно сенсационным образом вскрыл масштабы когнитивных трудностей, которые якобы испытывает Байден, баллотирующийся на второй срок в возрасте 81 года. "Я не писал это для студентов, изучающих юриспруденцию, не писал на потребу толпы, не писал для конгресса. Я писал это для генерального прокурора США (министра юстиции - ред.), который сам является опытным прокурором", - сказал Хёр. Он добавил, что знал о намерении Гарланда предать максимальной огласке результаты расследования, как того требуют "закон и политика министерства", но все равно ориентировался на министра как своего единственного читателя. В итоговом отчете Хёр рассказал, что при общении со следователями Байден не мог вспомнить дат пребывания на посту вице-президента, года смерти сына и подробностей дебатов об Афганистане. На этом основании он доказывал, что возбуждать уголовное дело против президента не стоит, поскольку в суде присяжных он может быть воспринят как "вызывающий сочувствие пожилой мужчина с проблемной памятью".
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в мире, сша, афганистан, джо байден
В мире, США, Афганистан, Джо Байден
Бывший спецпрокурор рассказал, для кого написал отчет о проблемах Байдена
Экс-спецпрокурор: отчет о памяти Байдена предназначен для министра юстиции
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости.
Бывший спецпрокурор
Роберт Хёр заявил в интервью журналу New Yorker, что писал свой нашумевший отчет с упоминанием о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена для единственного читателя - министра юстиции Меррика Гарланда, не ориентируясь на широкую общественность.
В прошлом месяце Хёр решил не предъявлять американскому лидеру обвинений в нарушении правил обращения с секретной документацией, но попутно сенсационным образом вскрыл масштабы когнитивных трудностей, которые якобы испытывает Байден, баллотирующийся на второй срок в возрасте 81 года.
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"Я не писал это для студентов, изучающих юриспруденцию, не писал на потребу толпы, не писал для конгресса. Я писал это для генерального прокурора США (министра юстиции - ред.), который сам является опытным прокурором", - сказал Хёр.
Он добавил, что знал о намерении Гарланда предать максимальной огласке результаты расследования, как того требуют "закон и политика министерства", но все равно ориентировался на министра как своего единственного читателя.
В итоговом отчете Хёр рассказал, что при общении со следователями Байден не мог вспомнить дат пребывания на посту вице-президента, года смерти сына и подробностей дебатов об Афганистане
. На этом основании он доказывал, что возбуждать уголовное дело против президента не стоит, поскольку в суде присяжных он может быть воспринят как "вызывающий сочувствие пожилой мужчина с проблемной памятью".
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