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В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 22.03.2024 (обновлено: 22:32 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/opasnost-1935075322.html
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.03.2024
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:29
2024-03-22T22:32
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области."Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области.
"Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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