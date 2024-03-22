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В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.03.2024
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:29
2024-03-22T22:29
2024-03-22T22:32
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области."Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА