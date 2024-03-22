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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:17
2024-03-22T08:17
2024-03-22T08:22
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале.В 7.27 мск региональный МЧС опубликовал сообщение о запуске сигнала ракетной опасности."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ сообщили, что в около 07.30 мск средствами ПВО уничтожены восемь реактивных снарядов "Вампир" в воздухе над Белгородской областью.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность