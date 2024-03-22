https://ria.ru/20240322/opasnost-1934842548.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:17

2024-03-22T08:17

2024-03-22T08:22

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528558_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_6eb7eb50286d79b5858a2b6c092921c5.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале.В 7.27 мск региональный МЧС опубликовал сообщение о запуске сигнала ракетной опасности."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ сообщили, что в около 07.30 мск средствами ПВО уничтожены восемь реактивных снарядов "Вампир" в воздухе над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, безопасность