https://ria.ru/20240322/opasnost-1934839885.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:30
2024-03-22T07:30
2024-03-22T07:34
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале также предупредил о ракетной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, россия, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
ГУМЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность