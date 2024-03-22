Рейтинг@Mail.ru
Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 22.03.2024 (обновлено: 10:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/odessa-1934862785.html
Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов
Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов - РИА Новости, 22.03.2024
Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поражен ряд энергообъектов в области, в Одессе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:29
2024-03-22T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поражен ряд энергообъектов в области, в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений."Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения... В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения", - сообщил Кипер.Украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил информацию о том, что в Одессе "частично происходят стабилизационные отключения".Ранее в пятницу Минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, одесская область, украина, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов

Кипер: в Одесской области повреждены энергообъекты, обесточены 53 тыс абонентов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поражен ряд энергообъектов в области, в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений.
"Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения... В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения", - сообщил Кипер.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород
10:35
Украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил информацию о том, что в Одессе "частично происходят стабилизационные отключения".
Ранее в пятницу Минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьУкраинаУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала