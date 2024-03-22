Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов
Кипер: в Одесской области повреждены энергообъекты, обесточены 53 тыс абонентов
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поражен ряд энергообъектов в области, в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений.
"Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения... В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения", - сообщил Кипер.
Украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил информацию о том, что в Одессе "частично происходят стабилизационные отключения".
Ранее в пятницу Минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.