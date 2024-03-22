https://ria.ru/20240322/odessa-1934862785.html

Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов

Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов - РИА Новости, 22.03.2024

Власти Одесской области заявили о повреждении энергообъектов

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поражен ряд энергообъектов в области, в Одессе... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:29

2024-03-22T10:29

2024-03-22T10:36

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поражен ряд энергообъектов в области, в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений."Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения... В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения", - сообщил Кипер.Украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил информацию о том, что в Одессе "частично происходят стабилизационные отключения".Ранее в пятницу Минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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