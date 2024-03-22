https://ria.ru/20240322/obstrely-1934947558.html
Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета
Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета - РИА Новости, 22.03.2024
Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета
Российские регионы, которые страдают от обстрелов, получают поддержку из федерального бюджета, тема у Минфина России на контроле, заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:00
2024-03-22T15:00
2024-03-22T15:35
специальная военная операция на украине
россия
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские регионы, которые страдают от обстрелов, получают поддержку из федерального бюджета, тема у Минфина России на контроле, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Тема на контроле. Мы на связи с руководством субъектов Российской Федерации. Из федерального бюджета оказывается поддержка бюджетам соответствующих регионов", - сообщил Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете"Мы в этом году помогали уже Белгороду - где-то на 4 миллиарда (рублей - ред.). Помогали в первую очередь (направлением финансовой поддержки - ред.) на восстановление жилых домов граждан, которые пострадали от обстрелов", - отметил Силуанов.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета
Силуанов: российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета