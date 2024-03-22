https://ria.ru/20240322/obstrely-1934947558.html

Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета

Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета - РИА Новости, 22.03.2024

Российским регионам, страдающим от обстрелов, помогают из госбюджета

Российские регионы, которые страдают от обстрелов, получают поддержку из федерального бюджета, тема у Минфина России на контроле, заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:00

2024-03-22T15:00

2024-03-22T15:35

специальная военная операция на украине

россия

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские регионы, которые страдают от обстрелов, получают поддержку из федерального бюджета, тема у Минфина России на контроле, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Тема на контроле. Мы на связи с руководством субъектов Российской Федерации. Из федерального бюджета оказывается поддержка бюджетам соответствующих регионов", - сообщил Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете"Мы в этом году помогали уже Белгороду - где-то на 4 миллиарда (рублей - ред.). Помогали в первую очередь (направлением финансовой поддержки - ред.) на восстановление жилых домов граждан, которые пострадали от обстрелов", - отметил Силуанов.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)