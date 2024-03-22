https://ria.ru/20240322/obstrel-1934997651.html
Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области
Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области
Борисовский район Белгородской области попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:31
2024-03-22T17:31
2024-03-22T17:31
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Борисовский район Белгородской области попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрелом ВСУ находится Борисовский район", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в селе Никитское атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи, есть повреждения. В селе Цаповка несколько снарядов упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, есть повреждения в одном из корпусов, также повреждены коммуникации. На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено три взрывных устройства, повреждена кровля частного жилого домовладения.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области
Гладков: украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости.
Борисовский район Белгородской области попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор
региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится Борисовский район", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
России нужна тотальная милитаризация
Он уточнил, что в селе Никитское атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи, есть повреждения.
В селе Цаповка несколько снарядов упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, есть повреждения в одном из корпусов, также повреждены коммуникации.
На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено три взрывных устройства, повреждена кровля частного жилого домовладения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине