https://ria.ru/20240322/obstrel-1934997651.html

Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области

Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские войска обстреляли Борисовский район Белгородской области

Борисовский район Белгородской области попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:31

2024-03-22T17:31

2024-03-22T17:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Борисовский район Белгородской области попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрелом ВСУ находится Борисовский район", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в селе Никитское атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи, есть повреждения. В селе Цаповка несколько снарядов упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, есть повреждения в одном из корпусов, также повреждены коммуникации. На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено три взрывных устройства, повреждена кровля частного жилого домовладения.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины