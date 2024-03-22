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ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934921749.html
ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии
ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии
Украинские войска продолжают обстреливать село Озеряновка в ДНР из тяжелой артиллерии, повреждены линии электропередачи, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:50
2024-03-22T13:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать село Озеряновка в ДНР из тяжелой артиллерии, повреждены линии электропередачи, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Село Озеряновка. Центрально-Городской район Горловки. Украинские бандформирования продолжают наносить целенаправленные удары из тяжелой артиллерии. Повреждены линии электропередач. В зоне повышенной опасности улица Вербная", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 12.50 по 13.25 выпустили по этому селу десять снарядов калибром 122 миллиметра. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии

Приходько: ВСУ продолжают обстреливать село Озеряновка из тяжелой артиллерии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать село Озеряновка в ДНР из тяжелой артиллерии, повреждены линии электропередачи, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Село Озеряновка. Центрально-Городской район Горловки. Украинские бандформирования продолжают наносить целенаправленные удары из тяжелой артиллерии. Повреждены линии электропередач. В зоне повышенной опасности улица Вербная", - написал он.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 12.50 по 13.25 выпустили по этому селу десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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