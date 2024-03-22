https://ria.ru/20240322/obstrel-1934921749.html

ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии

ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 22.03.2024

ВСУ обстреляли село в ДНР из тяжелой артиллерии

Украинские войска продолжают обстреливать село Озеряновка в ДНР из тяжелой артиллерии, повреждены линии электропередачи, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:50

2024-03-22T13:50

2024-03-22T13:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать село Озеряновка в ДНР из тяжелой артиллерии, повреждены линии электропередачи, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Село Озеряновка. Центрально-Городской район Горловки. Украинские бандформирования продолжают наносить целенаправленные удары из тяжелой артиллерии. Повреждены линии электропередач. В зоне повышенной опасности улица Вербная", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 12.50 по 13.25 выпустили по этому селу десять снарядов калибром 122 миллиметра. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия