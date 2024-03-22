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Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934908390.html
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:07
2024-03-22T13:07
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.20 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Кроме того, ВСУ в 12.20 выпустили еще шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Озеряновке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
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Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.20 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району.
Кроме того, ВСУ в 12.20 выпустили еще шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Озеряновке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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