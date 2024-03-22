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ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:59
2024-03-22T11:59
2024-03-22T12:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Из Алешек узнал, что ВСУ ударили дроном по городскому автобусу, пассажиры чудом не пострадали", - написал он. Губернатор назвал подобные преступления ВСУ признанием собственного бессилия. "Отчаянные попытки запугать нас, когда на фронте успехов нет", - подчеркнул Сальдо. Накануне власти области сообщили, что рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Каховке, ранен пассажир.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
Сальдо: украинский БПЛА атаковал автобус в херсонских Алешках