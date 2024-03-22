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ВСУ атаковали автобус в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 22.03.2024 (обновлено: 12:35 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934885074.html
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:59
2024-03-22T12:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Из Алешек узнал, что ВСУ ударили дроном по городскому автобусу, пассажиры чудом не пострадали", - написал он. Губернатор назвал подобные преступления ВСУ признанием собственного бессилия. "Отчаянные попытки запугать нас, когда на фронте успехов нет", - подчеркнул Сальдо. Накануне власти области сообщили, что рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Каховке, ранен пассажир.
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херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

Сальдо: украинский БПЛА атаковал автобус в херсонских Алешках

© News FrontУкраинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области
Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области
© News Front
Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Из Алешек узнал, что ВСУ ударили дроном по городскому автобусу, пассажиры чудом не пострадали", - написал он.
Губернатор назвал подобные преступления ВСУ признанием собственного бессилия. "Отчаянные попытки запугать нас, когда на фронте успехов нет", - подчеркнул Сальдо.
Накануне власти области сообщили, что рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Каховке, ранен пассажир.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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