https://ria.ru/20240322/obstrel-1934885074.html

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:59

2024-03-22T11:59

2024-03-22T12:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном автобус в городе Алешки Херсонской области, пассажиры не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Из Алешек узнал, что ВСУ ударили дроном по городскому автобусу, пассажиры чудом не пострадали", - написал он. Губернатор назвал подобные преступления ВСУ признанием собственного бессилия. "Отчаянные попытки запугать нас, когда на фронте успехов нет", - подчеркнул Сальдо. Накануне власти области сообщили, что рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Каховке, ранен пассажир.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия