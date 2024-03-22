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Источник: один человек пострадал при обстреле больницы в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 22.03.2024 (обновлено: 12:07 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934872760.html
Источник: один человек пострадал при обстреле больницы в Херсонской области
Источник: один человек пострадал при обстреле больницы в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2024
Источник: один человек пострадал при обстреле больницы в Херсонской области
Житель Каховки в Херсонской области ранен во время обстрела украинскими войсками местной больницы, всего за день ВСУ нанесли по левобережью Днепра 43... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:14
2024-03-22T12:07
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Житель Каховки в Херсонской области ранен во время обстрела украинскими войсками местной больницы, всего за день ВСУ нанесли по левобережью Днепра 43 артиллерийских удара, в Каховском округе была повреждена газораспределительная станция, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В городе Каховка ранение получил 79-летний пассажир автобуса. Снаряд, выпущенный украинскими террористами, взорвался у автобусной остановки возле Каховской центральной районной больницы. Огонь велся по медучреждению. Пострадавший был оперативно госпитализирован с ранениями ног средней тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов", - рассказал источник. Он отметил, что среди прочего украинские формирования повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Без газоснабжения остались город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка. Всего под обстрелами оказалось семь населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия
Источник: один человек пострадал при обстреле больницы в Херсонской области

Один человек пострадал при артобстреле больницы в Каховке Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела в Каховском округе. 22 марта 2024
Последствия обстрела в Каховском округе. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела в Каховском округе. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Житель Каховки в Херсонской области ранен во время обстрела украинскими войсками местной больницы, всего за день ВСУ нанесли по левобережью Днепра 43 артиллерийских удара, в Каховском округе была повреждена газораспределительная станция, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В городе Каховка ранение получил 79-летний пассажир автобуса. Снаряд, выпущенный украинскими террористами, взорвался у автобусной остановки возле Каховской центральной районной больницы. Огонь велся по медучреждению. Пострадавший был оперативно госпитализирован с ранениями ног средней тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов", - рассказал источник.
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Он отметил, что среди прочего украинские формирования повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Без газоснабжения остались город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка.
Всего под обстрелами оказалось семь населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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